Beltaş 1. Amatör Küme’de heyecan başladı.

Sekiz takımın mücadele ettiği 1. Amatör Küme’de ilk hafta maçları sonunda HE Kültürspor aldığı farklı galibiyet ile liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde ilk haftada oynanan iki ilçe derbisi de beraberlikle bitti.

Ligde ilk hafta maçları sonunda takımların güç dengelerinin birbirine son derece yakın olduğu görüldü.

Bu sezon yeni bir yapılanma ile iddialı başlayan HE Kültürspor daha çok genç oyunculardan kurulu bir kadro ile 1. Amatör Küme’de mücadele eden Osmancıkgücü karşısında zorlanmadı ilk yarıdaki etkili oyunu ile maçtan 10-1 gibi farklı skorla galip ayrılarak ilk haftanın lideri oldu.

İlk haftanın kazanan diğer takımı ise Gülabibeyspor oldu.

Ulukavakspor ile girdiği gol düellosunda ilk yarıda karşılıklı atılan gollerle 3-2 öne geçen Gülabibeyspor ikinci yarıda rakibine gol izni vermedi ve ilk haftayı üç puanla kapatarak moralli başladı.

Alaca ilçe tarihinde oynanan ilk derbide ise iki takım puanları paylaştı. ilçenin köklü takımı Alaca Belediyespor ile önceki sezon kurulan Alacagücüspor arasındaki ilk derbide takımların zorlu mücadelesinden gol sesi çıkmadı ve takımlar sezona birer puanla başladılar.

İskilip ilçe derbisinde ise İskilipspor ilk dakikalarda öne geçmesine karşın İskilipgücüspor son bölümde bulduğu golle karşılaşma 1-1 beraberlik ile sona erdi.

Ligde ikinci hafta maçları pazar günü oynanacak Lider Kültürspor, İskilipgücüspor deplasmanına çıkarken ilk haftanın kazanan diğer takımı Gülabibeyspor, Osmancıkgücü deplasmanında galibiyet arayacak. Ulukavakspor sahasında Alaca Belediyespor’u konuk ederken Alacagücüspor ise sahasında İskilipspor ile karşılaşacak.