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Beltaş 1. Amatör Küme’de heyecan zorlu maçlarla başladı.

Ligde ilk haftanın lideri HE Kültürspor olurken Mimar Sinan, İskilipspor ve Gülabibeyspor takımları ilk haftayı galibiyet ile tamamladılar.

Sezona iddialı giren iki takımın zorlu maçında Mimar Sinan Gençlikspor, Ulukavakspor önünde ilk dakikalarda bulduğu tek golle üç puanın sahibi olurken moral buldu.

Yaptığı transferlerle şampiyonluğun en güçlü adayı gösterilen Gülabibeyspor ise Kargıserispor önünde erken öne geçtiği maçta kalan bölümde zorlansada sahadan 2-0 galip ayrılarak üç puanla sezona başladı.

HE Kültürspor, Alaca Belediyespor deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak ligde ilk haftanın lideri oldu. İlk haftanın İskilip derbisinde ise İskilipspor, İskilipgücü önünde iki tecrübeli golcüsü ile bulduğu gollerle 2-1 kazanarak derbinin kazanan takımı oldu.

Ligde ikinci hafta maçları 19 Kasım pazar günü oynanacak. Lider Kültürspor İskilipgücüspor’u konuk ederken haftanın derbi maçında ise ilk haftanın iki kazanan takımı Mimar Sinan ile Gülabibeyspor maçı çok zorlu geçmeye aday. İskilipspor ikinci maçında evinde Ulukavakspor’u konuk edecek.

İlk haftanın kaybeden iki takımı Kargıserispor ile Alaca Belediyespor takımları Kargı’da ilk puanları almak için mücadele edecekler.