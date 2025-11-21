Trendyol 1. Lig'de 14. Hafta heyecanı bugün oynanacak olan Manisaspor-Adanaspor maçıyla start alıyor.

Milli maçlar dolayısıyla geçtiğimiz hafta maçların oynanmadığı TFF 1. Lig’de 14. Hafta heyecanı bugün oynanacak olan tek maçla başlıyor.

10 puanla sondan 3. sırada bulunan Manisaspor, bu akşam saat 20.00’de ligin son sırasındaki Adana Demirspor’u konuk edecek.

Ev sahibi ekibin, 2 galibiyeti, 4 beraberliği bulunurken, konuk Adana Demirspor ise 13 haftalık maratonda sadece 1 beraberlik almasına rağmen, 18 puan silme cezası yüzünden -17 puanla son sırada yer alıyor.

YARIN 4 KARŞILAŞMA OYNANACAK

1. Lig’de yarın birbirinden çekişmeli 4 maç oynanacak. 26 puanla ikinci sırada bulunan Pendikspor, saat 13.30’da deplasmanda Atakaş Hatayspor’un konuğu olacak. Ligde sadece 1 mağlubiyeti bulunan Pendikspor, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

4 puanla sondan ikinci sırada yer alan ev sahibi Hatayspor ise, küme düşme potasından kurtulmak için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

Yarın aynı saatte Bandırmaspor ile Çorumspor maçı oynanacak. Ev sahibi Bandırmaspor, 8. sırada bulunurken, konuk Çorumspor ise 25 puanla 5. sırada yer alıyor.

BOLUSPOR-AMEDSPOR MAÇI SAAT 16.00’DA

26 puanla 3. sırada yer alan Amedspor, saat 16.00’da Boluspor’un konuğu olacak. Ev sahibi ekip 17 puanla 12. sırada yer alıyor.

Yarın akşam saat 19.00’da İstanbulspor evinde Sakaryaspor’u ağırlayacak.

Ev sahibi takım, 14 puanla 15. sırada yer alırken, konuk Sakaryaspor ise 17 puanla 14. sırada bulunuyor.

BODRUMSPOR, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Pazar günü saat 13.30’da Lider Bodrumspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ligde 27 puanla zirvede yer alan Bodrumspor’un bu maçı kazanmaması, alttaki takımların ise maçlarını kazanması halinde Muğla temsilcisi koltuğunu kaybedecek.

Bodrumspor, 13 haftalık periyotta, rakiplerine 32 gol atmayı başarırken, kalesinde sadece 12 gol gördü.

Ev sahibi Ümraniyespor ise 11 puanla 17. sırada yer alıyor. Maçta sürpriz yaşanmaması halinde, lider, maçta favori gösteriliyor.

ERZURUMSPOR, ‘YENİLGİSİZ TEK TAKIM’ UNVANINI KORUMAK İSTİYOR

Pazar günü saat 13.30’da Erzurumspor, deplasmanda Iğdırspor’un konuğu olacak.

23 puanla, 6. sırada bulunan mavi beyazlı takım ‘Yenilgisiz tek takım’ unvanını korumak ve rakibini yenmek istiyor.

Ev sahibi Iğdırspor ise 13 haftalık periyotta; 5 galibiyet elde ederken, 4 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı ve 19 puanla 9. sırada yer alıyor.

VANSPOR’UN KONUĞU KEÇİÖRENGÜCÜSPOR

20 puanla 7. sırada bulunan Vanspor, Pazar günü saat 16.00’da evinde Ankara Keçiörengücüspor’u konuk edecek.

Kırmızı siyahlı takım, konuğunu yenerek puanını 23’e yükseltmeyi planlıyor.

Konuk Keçiörengücüspor ise 17 puanla 11. sırada bulunuyor.

Pazar günü saat 19.00’da ise Esenler Erokspor sahasında Sivasspor’u konuk edecek.

Ev sahibi takım ligde 7 maçını kazanmayı başarırken, 4 maçtan beraberlikle ayrıldı. 2 mağlubiyeti bulunan Erokspor, 25 puanla 4. sırada yer alıyor.

Konuk Sivasspor ise 4 galibiyet ve 5 beraberlik neticesinde 17 puanla 13. sırada bulunuyor.

SERİKSPOR-SARIYER MAÇI PAZARTESİ OYNANACAK

TFF 1. Lig 14. Hafta, Pazartesi oynanacak olan Serikspor-Sarıyerspor maçıyla tamamlanacak.

Akşam saat 20.00’de oynanacak maçta, Serikspor da, Sarıyerspor da sahadan galibiyetle ayrılmayı istiyor.

Önceki hafta iki takım da rakiplerini mağlup etmişti. Antalya temsilcisi Serikspor, deplasmanda Sakaryaspor’u 3-2 yenerken, Sarıyerspor ise Vanspor’u 2-1’le geçmişti.

Ev sahibi takım, 19 puanla 10. sırada, Sarıyerspor ise 11 puanla 16. sırada yer alıyor.