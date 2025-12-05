Murat Saat, Çorum’daki başarısını Samsun’da artırarak devam ettiriyor. Matematik öğretmeni olmasına karşın Basketbol antrenörü olarak ilimizde bir çok sporuya dokunan ve başarılı sonuçlara imza atan Murat Saat, tayin olarak gittiği Samsun’da ligde 10’da 10 yaparak büyük bir başarıya imza attı.

İlimizde uzun yıllar Anadolu Öğretmen Lisesi’nde Matematik Öğretmenliğinin yanı sıra Çorum Basketbol İhtisasspor, DSİ Spor, 12 DABO ve Fenerbahçe Spor Okullarında basketbol antrenör olarak görev yapan Murat Saat çok başarılı işlere imza atmıştı.

21-22 Eğitim Öğretim yılında Samsun’a tayin olan Murat Saat Halk Bank Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Zorlu Koleji Samsunspor ile on maçınıda kazanarak yoluna kayıpsız devam ediyor. Ligde oynadığı on maçından da galibiyet ile ayrıldı. Ligde son maçında evinde Adana Nova Basketbol takımını 81-55 yenen Zorlu Koleji Samsun Basketbol ile zirvede bulunuyor.

Samsun’da göreve başladıktan sonra spordan kopmayan veve okul ile kulüp sporlarında basketbol antrenörü olarak görev yapan Murat Saat bu sezon başında Zorlu Koleji Samsun Basketbol takımında göreve başladı. İlk yalında sezona fırtına gibi başlayan Murat Saat yönetimindeki takım 15 takımın mücadele ettiği ligde ilk on maçından galibiyet ile ayrıldı. Zorlu Koleji Samsun Basketbol bu hafta sonunda ligde üçüncü sırada bulunan İstanbul Gençlikspor deplasmanında bu seriyi sürdürmek için mücadele edecek.