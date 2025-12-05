Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilimiz merkez ve ilçelerine yapılacak spor tesisleri için ilgili müdürler ve Belediye Başkanları Gençlik ve Spor il Müdürlüğünde bir araya geldiler.

Spor Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresi işbirliği ile yapılacak olan spor tesisleri için Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel ve Düvenci Belde Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran Şube Müdürü Halil Çöl’ün katılımı ile bir toplantı yapıldı.

Toplantıda Boğazkale ve Düvenci Beldelerine yapılacak olan spor tesislerinin arazi ve yapımı ile ilgili teknik bilgiler ele alındı ve yapımına biran önce başlanması için yapılması gerekenler ele alındı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran hedeflerinin ilimiz çocuklarına ve gençliğine kazandırılacak tesislerin biran önce hayata geçerek hizmete açılması olduğunu söyledi.