Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 5 oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz hafta yapılan çalışmaalar sonucunda transfer yasağını kaldıran Hatayspor transferde atağa geçti.

Bordo-beyazlı kulüp, FIFA'nın verdiği transfer yasağı cezasının kalkmasının ardından ilk olarak orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı renklerine bağladı.

Hatay ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Birhan Vatansever, Seyit Gazanfer, Rakhim Chaadaev ve Sharif Osman'la da anlaşma sağlandığı duyuruldu.