FATİH BATTAR

Türkiye genelinde olduğu gibi 1 Mayıs İşçi Bayramı Çorum’da da coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen kutlama programı Saat Kulesi’nde gerçekleştirildi.

Piribaba önünde toplanan grup, sloganlarla Hürriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

İşçi bayramı kutlamalarına başta sendikalar olmak üzere demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler de kitlesel bir şekilde destek verdi.

1 Mayıs mitingine Türk İş, Yol-İş, DİSK-Emekli Sen, DİSK-Sosyal-İş, KESK’e bağlı Eğitim-Sen, BES, SES ve Tüm Bel-Sen, CHP, EMEP, Yeşil Sol Parti gibi bir çok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Kutlama programında Birleşik Metal İş Sendikası İşçi Temsilcisi Abdurrahim Birin, Türk İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, KESK Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz ve Birleşik Kamu İş İl Temsilcisi Selim Bozkurt birer konuşma yaptı.

Kutlama programında bir konuşma yapan Türk İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe; “Biz emekçiler insanların gündüz sömürülmediği, gece aç yatmadığı özgür ve demokratik bir ülke istiyoruz. Biz emekçiler, sömürülen ne sömüren insanca bir düzen istiyoruz. Ülkemiz tarihte görülmemiş bir şekilde derin bir yoksulluk yaşıyoruz. Zengin ile yoksul arasındaki gelir eşitsizliği daha da arttı. İktidarın yıllarca uyguladığı işçiyi, köylüyü, emekliyi yok sayan, ithalata ve inşaata dayalı politikalar sonucu Türk lirası sürekli değersizleşmektedir.” dedi

KESK Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz ise yiğidinin gerçekten kuru soğana muhtaç olduğu bir dönemden geçildiğini ifade ederek; “Türkiye’de tek sayan işçinin, emelinin ve memurun maaşlarıdır. Bereket fışkıran topraklarımızda tarım, çiftçilik bitirildi. Sanayiden sonra tarımda da dış sermayeye bağımlı hale getirildik. Ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıyayız. Yiğidin gerçekten kuru soğana muhtaç hale getirildiği bir dönemden geçiyoruz.” şeklinde konuştu

Son olarak kürsüye gelen Birleşik Kamu İş İl Temsilcisi Selim Bozkurt; “Bir aile akşam yemeğine 100 gram et koyamıyorsa, bir veli çocuklarına okula giderken bir simit, ayran parası veremiyorsa bir işçi fazla mesai yapamadan karnını doyuramıyorsa, bir köylü tohumu, gübreyi, mazotu düşünmeden ekim yapamıyorsa, küçük esnaf gönül rahatlığıyla işyerini açamıyorsa, memur, örğetmen, polis geçim derdinydek kendini işine veremiyorsa bu yaşamın neresi kutsal, kutsal olan onurlu bir yaşamdır.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından programa gelenler müzikler eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladılar.

1 MAYIS’A SIKI GÜVENLİK TEDBİRİ

Türk-İş, KESK ve DİSK öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları için alanına giren vatandaşların üzerleri polis tarafından arandı.

1 Mayıs’ın kutlanacağı alan olan Hürriyet Meydanı’na sloganlar atarak 1 Mayıs’ı kutlamak için alana giriş yapanlar, polisler tarafından arandıktan sonra alana alındı.