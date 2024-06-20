Çorum FK yeni sezon için ilk dış transferi Sertaç Çam ile yaptı. Tecrübeli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandığı ve önümüzdeki hafta içinde resmi imzanın atılacağı öğrenildi.

1992 Bakırköy doğulmu Sertaç Çam, Gaziosmanpaşa alt yapısında başladığı futbol hayatında 2013 yılında ilk profesyonel imzayı aynı kulüpte attı. Ardından Bandırmaspor, Tokatspor, Körfezspor, Altınordu, Başkent Şafakspor, Keçiörengücünün ardından 2020-21 sezonunda Manisa FK’ya transfer oldu ve siyah beyazlı kulüpte şampiyonluk sevinci yaşadı. Sonraki sezon Pendikspor’a transfer olan Çam bu kulüplede şampiyon oldu. İki sezon önce Çorum FK’nın şampiyon olduğu yılda Erokspor’da forma giyen Sertaç Çam geçen sezon aynı takımla şampiyon olarak üst üste dört sezonda üçüncü şampiyonluk sevincini yaşadı.

Sertaç Çam U 21 liginde beş, Türkiye Kupası’nda on, 3. ligde 32, 2. ligde 316. 1. ligde 57 maçta forma giydi ve bu maçlarda toplam 91 gol attı. Çam, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile Manisa FK’da birlikte çalıştı ve ısrarla istediği isimlerden birisi olduğu öğrenildi.