Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için Çorum'da vatandaşlara destek çağrısı yapıldı.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, Cuma namazının ardından Ulucami bahçesinde yaptığı açıklamada, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganları kapsamında 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe davet etti.

Gazze'de 27 aydır yaşananların bütün dünyanın gözü önünde bir halkın "adım adım, yavaşlatılmış bir şekilde yok edilme planı" olduğuna dikkati çeken Kıyıklık, o günden bugüne Gazze topraklarına, 210 bin ton bomba atıldığını, 70 bini aşkın kişinin şehit, 170 bin kişinin yaralı düştüğünü vurguladı.

Ateşkes sürerken Gazze topraklarında ölümün bir an bile durmadığını belirten Kıyıklık;

“Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında; Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımın, uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız.” dedi

Bugün Gazze'de yaşananlar bir "gündem maddesi" değil; modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen, tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavı olduğunu dile getiren Kıyıklık; “Bu sınavın kaydı; yalnızca haber bültenlerinin satır aralarında değil, vicdanlarda ve uluslararası kurumların "unutkan" hafızasında tutulmaktadır. Ve ne yazık ki bu sınavda ağır bir "çifte standart" uygulanmaktadır. Uluslararası kuruluşların yayımladığı güncel durum raporları, Gazze'deki insani tablonun hâlen kırılgan olduğunu göstermektedir. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 18 Aralık 2025 tarihli raporunda, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine dayanılarak 7 Ekim 2023'ten bu yana 70.668 can kaybı ve 171.152 yaralı bildirilmektedir. Aynı raporda, ateşkes döneminde dahi can kaybının sürdüğü; ateşkesten bu yana 394 kişinin öldüğü, 1.075 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 634 cenazenin çıkarıldığı aktarılmaktadır. Raporda, kış koşullarının ve fırtınanın etkisiyle yaklaşık 55.000 haneyi etkileyen sel/taşkın vakaları, kıyı bölgelerinden 370 ailenin tahliyesi, binlerce acil çağrı ve yıkım riski taşıyan yapılara ilişkin veriler paylaşılmaktadır. Yine aynı raporda, tibbi tahliye bekleyen hastalara ilişkin kritik bilgi yer almakta; Temmuz 2024 - 28 Kasım 2025 arasında tahliye beklerken 1.092 hastanın hayatını kaybettiği ve Gazze'de 18.500'den fazla hastanın hâlen tibbi tahliyeye ihtiyaç duyduğu bildirilmektedir.” şeklinde konuştu

Gazze'de yaşamın "normalleşme" değil; hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürdüğünü belirten Kıyıklık;

“Uluslararası hukuk; güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmamalıdır. İnsan hakları söylemi; yalnızca rahat coğrafyaların dekoru olarak görülmemelidir. Bugün Gazze'de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar hâlâ tartışma konusuysa; burada yalnızca bir "kriz" değil, aynı zamanda uluslararası düzenin "itibar kaybı" yaşanmaktadır. Bugün, yaşadığımız iletişim çağında; bir çocuğun soğukta can verdiği haberini "akış" tüketebiliyorsak, içinde burada bir sorun vardır! Bir toplumun ihtiyaç duyduğu "insani yardım" kavramı bile süslenerek tartışmalı hâle getiren "prosedürler" var ise burada bir sorun vardır! Bu çağrımız; bir ülkeye, bir halka, bir kuruma karşı "önyargı" değil; insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir.” ifadelerini kullandı

Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla birlikte, kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl "şahitlik" çağrılarını yinelediklerini aktaran Kıyıklık, yeni yılın ilk gününde 1 Ocak'ta, saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde ‘Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz.’ sloganıyla yapacakları yürüyüşe davet etti.