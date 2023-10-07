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Bandırmaspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam; "1 puan bizim için başarıdır" dedi

Bandırmaspor'un kanatlardan çok fazla hücum organizasyonu yaptığını vurgulan Tam; "Maçın kontrolünü 60 ile 70. dakika arasında sadece kaybettik. Çok faul ve duran toplar oldu. Duran toplardan sıkıntı yaşayabileceğimiz pozisyonlar ortaya çıktı ama yakaladığımız net fırsatları değerlendirebilseydik rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Deplasmanda iyi bir rakibe karşı alınan 1 puan da bizim için bir başarıdır. Olağanüstü mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi