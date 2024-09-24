Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 1. ve 2. Amatör Küme maç takvimini açıkladı.

İl Temsilcisi Engin Ayan Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek Mimar Sinanspor’un fikstürünün netleşmesi nedeni ile 1. ve 2. Amatör Küme maç takviminin netleştiğini belirtti.

Engin Ayan Bölgesel Amatör Lig 5. grupta mücadelenin 6 Ekim pazar günü başlayacağını ve ilk devrenin 29 Aralık pazar günü sona ereceğini ikinci yarının ise 19 Ocak pazar günü başlayıp mücadelenin 27 Nisan pazar günü sona ereceğini söyledi.

1. Amatör Küme’nin BAL ile aynı tarihte bitmesi için bu sezon ilk kez 2. Amatör Küme maçlarının önce başlayacağını belirten Ayan ‘2. Amatör Küme 13 Ekim pazar günü başlayacak ve ilk devre 17 Kasım’da sona erecek. İkinci yarı 1 Aralık’ta başlayacak ve sezon 5 Ocak’ta sona erecek.

BAL ile aynı tarihte bitmesi gereken 1. Amatör Küme Büyükler ligi 12 Ocak pazar günü başlayacak, ilk devre 23 Şubat pazar günü sona erecek.

2. Devre maçları 9 Mart’ta başlayacak ve BAL ligi ile birlikte 27 Nisan pazar günü sona erecek.

1. ve 2. Amatör Küme’de mücadele edecek kulüpler hazırlıklarını bu takvime göre yapması gerekiyor’ dedi.