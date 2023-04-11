Çorum FK’nın pazar günü oynadığı Tarsus İdman Yurdu maçını 7824 biletli taraftar izledi.

Kulüpten aldığımız bilgiye göre maçı maraton tribününden 2773, VİPlerden 802, Kale arkasından 1866, aile tribününden 462 ve engelli tribününden 171 olmak üzere 6074 biletli taraftar izledi.

Bu rakama sezon başında satılan 1750 kombine de eklendiği zaman toplam biletli taraftar sayısı 7824. Buna biletsiz ve eş dost aracılığı ile beleş olarak girenleri eklersek dokuz bini buluyor.

Yıllardır hayalini kurduğu 1. lige bu kadar yaklaşan bir takım, 13 maçtır yenilmiyor beş maçtır kazanmayı başarmış lider durumda, ramazan ve pazar günü havada mükemmel malesef ilçeleri ile yaklaşık 600 bin nüfusa sahip Çorum yine on bin kişiyi stada getiremedi.