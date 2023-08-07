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Sungurlu'da yetiştirilen ve vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen '10 dilim' kavunlar satışa çıktı.

Satışa sunulan '10 dilim' olarak adlandırılan meşhur kavunlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçeye bağlı Kavşut köyünde kavun yetiştiren Hüseyin Kuşbudu, 150 dönüm araziye kavun ektiğini ve ilk hasadı yaparak satışa çıkardıklarını söyledi.

Hüseyin Kuşbudu, Nisan ayında ekilen '10 dilim' kavunun Temmuz ayında hasadının yapıldığını ifade ederek, kavuna ilginin yoğun olduğunu ve şehir dışına bile gönderdiklerini belirtti.

Kuşbudu, bu cins kavunların hem aromasının ve veriminin güzel olduğunu hem de 10 dilim şeklinde olduğu için kesiminin daha kolay olduğunu dile getirerek, tadının çok lezzetli olduğunu vurguladı.

İLÇEDE 32 YIL ÖNCE EKİMİNE BAŞLANDI

'10 dilim' kavun ilçede yaklaşık 32 yıl önce ekimine başlanmış ve zamanla bölgeye özgü yetiştirilerek çok sayıda çiftçinin gelir kapısı haline geldi.

Kavunun en önemli özelliği bir kökten 5 ile 7 arasında ürün alınmasının yanı sıra ayrıca kendine has kokusu, aroması ve uzun ömürlü olması da kavunun başlıca özelliğidir. 10 dilim kavunda dekar başına yaklaşık 2 ton ürün, 3 ay gibi kısa bir sürede alınabilmektedir. Kavun üretiminde en son alınan ürünler genellikle kelek olarak toplanıp turşu yapımında kullanılmaktadır. Kurulan pazarlarda ve satış noktalarında ülkenin her yerine kavun gönderiliyor.