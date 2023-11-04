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Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Çorum’da en az bir okula 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu/ortaokulu/Lisesi ismi verilmesini teklif etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen resmi yazıda, “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin Ad verme yetkisi başlıklı 15/1.maddesinde “Kurumlara adlar; a) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına il millî eğitim komisyonu kararına dayalı olarak valilikçe, b) Diğer kurumlara ise il millî eğitim komisyonu kararına dayalı olarak valilik teklifi üzerine Bakanlıkça, verilir.” denildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bilindiği üzere, büyük bir gurur ve sevinçle kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, ilimizde yeni açılan en az bir okulumuza “100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi” ismi verilmesi Cumhuriyetimizin ikinci asrına çok yakışacaktır. Yukarıda anılan hüküm uyarınca valiliğinizce ilimizde yeni açılacak okullardan en az birine “100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi/…”isminin verilmesi için il millî eğitim komisyonu kurulması ve valilik tekliflerinin yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.”ifadelerine yer verildi.