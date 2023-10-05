Avukatlık stajını tamamlayan 12 avukat, Çorum Barosu’nda düzenlenen törenle cübbelerini giydiler.
Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, yönetim kurulu üyeleri, meslek mensupları ve aileler katıldı.
Törende Av. Elif Eren, Av. İbrahim Eren Alar, Av. Berk Bora Aras, Av. Esma Besikci, Av. Başak Sözüdoğru, Av. Sedanur Sandıkcı, Av.Elif Eren, Av. İbrahim Eren Alar, Av. Berk Bora Aras, Av. Esma Besikci, Av. Başak Sözüdoğru ve Av. Sedanur Sandıkcı Avukatlık Yemini’ni yaparak ruhsatlarını aldılar.
Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, törende yaptığı konuşmada avukatlık mesleğine adım atan meslektaşlarını tebrik etti.