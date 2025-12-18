Çanakkale 18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli Çorumlu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Eren Maraz silah kazasında hayatını kaybetti.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyü nüfusuna kayıtlı olup Kırıkkale'de ikamet eden Çorumlu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Eren Maraz için dün Kırıkkale Nur Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Düzenlenen törenle Eren Maraz, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Kırıkkale Valisi Mehmet Makas başta olmak üzere askeri yetkililer, kamu kurumlarının temsilcileri, silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nur Camii ve avlusu cenaze nedeniyle dolup taşarken, kılınan namazın ardından helallik alındı.

Törende duygu dolu anlar yaşanırken, merhum astsubayın ailesi ve yakınları güçlükle ayakta durabildi. Silah arkadaşları Eren Maraz'ı gözyaşlarıyla uğurladı.