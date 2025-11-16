Iğdır’da 2015 yılında düzenlenen ve 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırının üzerinden 9 yıl geçtikten sonra bir ihbar üzerine Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Mehmet Selçuk, tutuklanarak Elazığ Cezaevi’ne gönderilmişti.

13 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Selçuk’un yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk’a 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.