Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam hedeflerinin 15 yıllık Süper Lig hasretine son vermek olduğunu bu yıl yapacakları transferlerle Süper Ligin iskeletini oluşturmak istediklerini söyledi.

Sezonun ilk antrenmanına çıkan yeşil siyahlı takımın Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının sezon sonunda takımı şampiyonluğa ulaştırıp 15 yıllık hasrete son vermek olduğunu söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Bu doğrultuda çalışmalarımız lig bittiği an itibarıyla başlamıştı. Bugüne kadar yeni yönetim ile olumlu ve koordineli bir şekilde çalıştık. Transfer çalışmalarında bir noktaya geldik. Bizi Süper Lig'e taşıyacak kadronun bu sene inşallah çok doğru bir şekilde organize edilip, kadro planlamasının çok doğru bir şekilde yapılıp, daha sonraki süreci de istediğimiz şekilde geçip, Kocaelispor'un yıllardır süren Süper Lig hasretine bizim cevap verme zorunluluğumuz var. Geçen sene çok yaklaştığımız Süper Lig'e sonrasında kendi hatalarımız sebebiyle rakiplerimize hediye ettik" dedi.

EN BÜYÜK SIKINTIMIZ FORVETTİ

İk stoper ve iki forvet transferlerinin olacağına dikkat çeken tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezonun en büyük sıkıntılarından birinin golcü sıkıntısı olduğunu vurguladı.

Sağlam, "Sağ kenar ve ofansif bir orta saha alarak transferi tamamlamayı düşünüyoruz. Defans oyuncularından bir tanesi yabancı olacaktır. Taraftarımız emin olsun ki; bundan önceki yaptığımız transferlerimiz ile de ne kadar kaliteli bir takım oluşturacağımızın sinyalini verdik. Bundan sonraki transferlerde bu kalitede hatta daha üzerinde olacaktır. Sadece bu sene bizi Süper Lig'e taşıyacak kadroyu değil Süper Lig'de de iskeletini oluşturacağımız kadroyu hazırlıyoruz. Bundan taraftarımız emin ve rahat olsunlar"