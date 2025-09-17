Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İskilip Orman İşletme Müdürlüğü 2025 yılı (ORKÖY) sosyal ve ekonomik kredilendirme programları kapsamında, Çorum’un İskilip ilçesine bağlı köylerde yaşayan orman köylüsü 16 aileye Tambur (Tomruk Çekme Vinci) alımı için her bir aileye 172 bin TL kredi desteği verdi.

Bölge Müdürü Ferdi Özer, ORKÖY Şube Müdürü Emin Pehlivan, Basın ve İletişim Şube Müdürü Mehmet Sandalcı, İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, tambur almaya hak kazanan vatandaşların ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen törenle hak sahipleri tamburlarını teslim aldı.