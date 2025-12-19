Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı Çorum'da, Koçhisar Barajı ve Hatap Barajı kurudu.

Koçhisar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'in bile altına düşerek 0.32 seviyesine gelirken, Hatap Barajı'nda ise 1.41 seviyesine geriledi.

Diğer barajlarımızdan Çomar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 37,96, Yeni Hayat Barajı’nın doluluk oranı yüzde 14,27 olarak ölçüldü.

Çorum Belediyesi barajlardaki doluluk oranlarını paylaşarak, su tasarrufu çağrısı yaptı.

BELEDİYE'DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Belediye'den vatandaşlara yapılan çağrıda; "Suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız. Unutmayalım:

Her damla su, geleceğimizin güvencesidir. Bahçe ve araç yıkamalarında içme suyu kullanmayalım. Muslukları gereksiz yere açık bırakmayalım. Duş sürelerini kısaltalım

Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam kapasiteyle çalıştıralım." denildi