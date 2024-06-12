Çorum Barosu tarafından bu yıl 16. sı düzenlenen Geleneksel Halı Saha futbol turnuvasında şampiyonluğu Adalet 19 takımı kazandı.

Baro yönetimi tarafından bu yılki turnuvaya geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Sariye Tanrıkulu adına düzenlenen halı saha futbol turnuvası maçları Doğan Halı Saha’da oynandı.

10 takımın beşerli iki grupta mücadele ettiği turnuvada grup maçları sonunda ilk dört takım çapraz olarak çeyrek finalde kazanan takımlar ise yarı finalde mücadele ettiler. 1,5 ay süren turnuvanın final maçında yarı final maçlarını kazanan Adalet 19 ile The Last Dance takımları şampiyonluk için karşılaştı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ın da formasını giydiği Adalet 19 takımı rakibi önünde zorlanmadan 8-0’lık skorla galip ayrılarak bu yılki turnuvanın şampiyonluğunu kazandı.

Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçında ise Beylerbeyi takımı gol düellosuna sahne olan maçta İhtiyar Heyeti takımını 5-4 yenerek üçüncü olurken İhtiyar Heyeti takımı ise dördüncü oldu.

Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Baro Başkanı Turan Kalıpcı 20 Nisan’da başlayan ve 1,5 ay süren turnuvanın arkadaşlık içerisinde ve centilmence geçen çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada mücadele eden tüm takımlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Başkan Kalıpcı ayrıca bu turnuvayı geçen yıl kaybettikleri Sariye Tanrıkulu adına düzenleyerek onun ismini hatırlattıklarını belirterek kendisine bir kez daha allahtan rahmet diledi.