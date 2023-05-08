HALİL ÖZTÜRK

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın, 16 Mayıs Salı gününün Çorum tarihinin en önemli günlerinden biri olacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir palaşım yaparak tüm Çorumlulara seslenen Yalçın, Salı günü herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirterek; O gün işi olan gitmesin, Okulu olan bir şekilde izin alsın. Esnaf o gün kepenk indirsin." dedi

Yalçın; "Salı günü kendi sahamızda karşılaşacağımız Isparta 32 Spor maçını sürekli 'Akşama alınsın, okullar tatil olsun, şampiyonluk kutlaması şu şeklilde olsun, önümüzde ki sezon şu oyuncu gelsin vs gibi paylaşımlar gördüğüm için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Artık sadece 16 Mayıs Salı günü kendi sahamızda oynayacağımız Isparta 32 Spor maçını düşünelim. 56 yıldır 1. Lig'e hasret kalan taraftarlarımızdan, Çorum futbol tarihinin en önemli maçı olan Isparta 32 spor maçının tek düşüncesi olmasını istiyorum. Artık herkesin şahsi sorumluluk alma vaktinin geldiğini düşünüyorum. İşi olan gitmesin, okulu olan bir şekilde izin alsın, esnaf o gün kepenk indirsin. Unutmayalım ki, 16 Mayıs Salı günü Çorum şehrimizin en önemli en tarihi günlerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.