Arca Çorum FK yeni sezonda pasolig ile devam ediyor.

Kırmızı Siyahlı takımın Pasolig firması ile sözleşmesinin bu sezonda devam ettiği belirtilerek taraftarlardan kartlarını vize ettirmeleri gerektiği açıklandı.

Geçtiiğimiz sezon 1. lige yükseldikten sonra pasolig firması ile anlaşan Çorum FK maçlara girişde bu firma üzerinden bilet satışı yaptı.

Yeni sezon içinde pasolig ile anlaşmalarının devam ettiği belirten Çorum FK yönetimi taraftarlardan yeni sezon için kartlarını yeniletmesi gerektiğini bildirdi.

Haziran ayı sonuna kadar geçen sezon ücreti 165 liradan kartlar vize edilirken 1 Temmuz’dan itibaren ise vize ücreti 250 lira yükseldi.

Maça girmek isteyen taraftarlar sezon başlamadan yoğunluk olmadan kartlarını vize ettirmeleri istendi.

Öte yandan Çorum FK yönetimi yeni sezon kombine bilet fiyatlarınıda önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.