Arca Çorum FK’nın deneyimli stoperlerinden Arda Hilmi Şengül, yeni sezon öncesinde taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Başarılı savunmacı, ilk kez mücadele edecekleri Süper Lig’e damga vuracaklarını söyledi.

Geçtiğimiz sezon başında Keçiörengücü’nden transfer edilen ve Bodrum FK ile oynanan play-off yarı final rövanş karşılaşmasının 80.dakikasında, ceza sahası dışından attığı harika golle maçı uzatmalara taşıyıp final kapısını aralayan Arda Hilmi, Bolu kampında gazetemize yaptığı açıklamada öncelikle geçen sezon kazandıkları play-off şampiyonluğunu değerlendirdi.

HARİKA BİR DUYGU

Süper Lig’e çıkan kadronun bir parçası olmanın gururunu yaşadığını kaydeden Arda Hilmi, “Trendyol 1.Lig’de kazandığımız play-off şampiyonluğu için söylenecek çok şey var ama ben kısa geçeyim. Çorum’u tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkarttık. Bu kadronun içerisinde yer almak benim için harika bir duygu. Sezon için dalgalanmalar oldu ama Uğur Hoca ile birlikte çıkışa geçerek şampiyon olduk” şeklinde konuştu.

İNŞALLAH BU KEZ OYNAYACAĞIM

Daha önce Yeni Malatyaspor’la birlikte Süper Lig’de yer aldığını ancak forma şansı bulamadığını kaydeden deneyimli stoper, “O zaman Süper Lig’de oynamak nasip olmamıştı. İnşallah Çorum FK formasıyla ilk kez Süper Lig’de oynayacağım. Bunun heyecanını yaşıyorum” dedi.

HAYATIMIN EN GÜZEL GOLÜYDÜ

Bir soru üzerine, geçen sezon Bodrum FK’ya ceza sahası dışından attığı golle ilgili de konuşan Arda Hilmi, “Hiç kuşkusuz, hayatımın en güzel gollerinden biriydi. Bu özelliğimi de keşfetmiş oldum. Bundan sonra da zaman zaman ileriye çıkıp bu şekilde sürpriz şutlar deneyeceğim. İnşallah bu gollerin nicelerini yaşarız” ifadelerini kullandı.

REKABETİN OLDUĞU YERDE BAŞARI VARDIR

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ve yeni transferlerle hemen kaynaştıklarını kaydeden Arda Hilmi, kendi mevkiinde çok önemli oyuncularla forma rekabeti içerisinde olduğunu da dile getirdi. Rekabetin olduğu yerde başarının kaçınılmaz olduğunu ifade eden deneyimli stoper, “Yeni sezon çalışmalarımız oldukça yoğun geçiyor. Eksiklerimiz var. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız var. Şuan kadroda olan arkadaşlarla birlikte iyi çalışıyoruz. Yeni gelenlerle birlikte de iyi bir grup olup çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Smolcic, Serdar Saatçı ve Sinan ağabey (Osmanoğlu) ile ciddi bir rekabet içerisine gireceğiz. Rekabetin olduğu yerde başarı olur. Çünkü forma savaşı verirsen herkes birbirinin performansını yukarı çeker. Bu da takıma olumlu yansır” şeklinde konuştu.

DÖRT BÜYÜKLÜRDEN SONRA BİZ GELİYORUZ

Arca Çorum FK’nın ilk kez Süper Lig’de boy gösterecek olmasına rağmen gerek yönetim, gerekse kulüpleşmek anlamında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan sonra beşinci kulüp olduğunu da iddia eden Arda Hilmi, “Süper Lig’de gerek şehir anlamında, gerek yönetim anlamında, gerek kulüp anlamında 4 büyüklerden sonra Çorum FK geliyor. Çorum FK’nın da ileride Süper Lig’de iz bırakan bir kulüp olacağına inanıyorum” dedi.

TARAFTAR ARKAMIZDA DURSUN YETER

Çok iyi bir taraftara sahip olduklarını da kaydeden Arda Hilmi, “Taraftarlarımız bizim en büyük gücümüz. Esenler Erokspor ile oynadığımız final maçında çok etkilenmiştim. Konya’daki performansı taraftarlarımızdan Çorum’da da bekliyoruz. Arkamızda dursunlar biz gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.