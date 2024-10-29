Ahlatcı Çorum FK’nın cumartesi günü oynadığı Gençlerbirliği maçını 1777 biletli taraftar izledi. Kırmızı Siyahlı takım yeni stad açıldığından bu yana en düşük taratarlı lig maçına Gençlerbirliği karşısında çıktı.

Çorum FK- Gençlerbirliği maçını VİP A. B, C ve D tribünlerinden toplam 480 taraftar gelmesi gerekirken stada giriş yapan sayı 288 oldu.

Protokol tribününde 59 isim beklenirken giriş yapan sayı sadece 10 oldu.

Kuzey Kale arkasındaki tribünde ise 772 taraftar girmesi gerekirken stada giriş yapan taraftar sayısı 659 olarak açıklandı.

Localarda giriş yapması beklenen 194 taraftardan 150’si bu maça gelirken bazı sol tribünden ise 80 kişi beklenirken 65 taraftar girdi.

Maraton tribününde giriş yapması beklenen 693 taraftardan 459’u stada geldi.

Maça gelmesi beklenen taraftar sayısı satılan kombineler ile birlikte hesaplanırken sezon başı kombine alan taraftarların büyük bölümünün maça gelmemesi dikkat çekiyor.