Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri, Kamu çerçeve protokolü (KÇP) görüşmelerinde hükümetin yüzde 16’lık zam teklifini protesto etti.

Hastane önünde eylem yapan sendika üyeleri ‘1800 lira taban ücret, yüzde 50 zam’ istiyoruz’ diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Öz Sağlık İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Hüsnü Aykan, yaptığı basın açıklamasında; “Bizler, emeğiyle geçinen insanlar olarak sadece adil bir ücret, insanca yaşam ve büyümeden hakkettiğimiz payı talep ediyoruz.” dedi

‘TÜHİS’İN SUNDUĞU TEKLİF NE YAZIK Kİ BİZLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI’

‘Biz yeni ve daha kapsayıcı, taleplerimizi ve beklentilerimizi karşılayacak, mağduriyetlerimizi giderecek bir teklifin sunulmasını talep ediyoruz.’ diyen Aykan; “HAK-İŞ olarak, yevmiyeler arasındaki yürürlük süresinden kaynaklı farklılıkların giderilmesini, ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesi için taban ücretin 1.800 TL’ye çıkarılmasını, işe yeni başlayanlarla tecrübeli işçiler arasındaki ücret farklılığının olmaması için kıdem zammının ücrete eklenmesini ve birinci yılın ilk altı ayı için ise yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettik. Ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen, geldiğimiz noktada TÜHİS’in sunduğu teklif ne yazık ki bizleri hayal kırıklığına uğrattı. TÜHİS; birinci altı ay için %16’lık bir zam teklifi sundu. Ancak ilk beş ayda gerçekleşen enflasyon şimdiden %15’e ulaşmış durumda. Yani teklif edilen bu zam, daha cebimize girmeden neredeyse kaybolmuş durumda. Bu nedenle, TÜHİS tarafından sunulan artış oranlarının, bizlerin içinde bulunduğu ekonomik koşulları ve geçim mücadelesini yansıtmadığını düşünüyoruz. HAK-İŞ olarak bu teklifi bu haliyle müzakere etmeyi uygun bulmadığımızı açıkça ifade ettik. Yüksek enflasyon, artan kira ve temel ihtiyaç fiyatları ortadayken; alım gücümüz her geçen gün düşerken, biz hâlâ aylardır sözleşmenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Sayın bakanlarımız ve hükümet yetkililerimiz tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizin büyüdüğü, üretimin arttığı, zor dönemin geride kaldığı ifade ediliyor. Bu gelişmeler biz emekçilere umut veriyor, ancak bu olumlu tabloyu kendi hayatlarımızda yeterince hissedemiyoruz.” şeklinde konuştu

‘YENİ TEKLİF EMEKÇİLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMALI’

Sunulacak yeni teklifin emekçilerin beklentisinin karşılaması gerektiğini kaydeden Aykan; “HAK-İŞ olarak her zaman müzakereden, uzlaşıdan, sorunları masada çözmekten yanayız. Ülkemizin sorunlarına yenilerini eklemek, yeni kaos ve krizlerin yaşanmasını asla istemiyoruz. Ama unutulmasın ki Kamu Çerçeve Protokolündeki taleplerimiz ve beklentilerimiz karşılanmazsa, demokratik haklarımızı kullanmaktan da geri durmayacağımızı ifade ediyoruz. Refahımızı artırmayan, sorunlarımızı çözmeyen hiçbir teklife de evet demeyeceğiz. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın dediği gibi: “Kırmızı çizgimiz, işçinin iradesidir.” Bu iradenin sonuna kadar takipçisi olacağız. HAK-İŞ’li emekçiler olarak, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, yaşadığımız zorlu süreçler ve mağduriyetlerimiz göz önünde bulundurularak, Kamu Çerçeve Protokolü’nün bir an önce beklentilerimizi karşılayacak şekilde sonuçlandırılmasını beklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.” ifadelerini kullandı