Arca Çorum FK’da forma numaraları belli oldu.
Kırmızı Siyahlı takımda bu sezon 19 numaralı formayı son transfer Cemali Sertel giyecek.
Kırmızı Siyahlı kulüp Futbol Federasyonu’na yeni sezonda futbolcuların forma numaralarını bildirdi.
Kırmızı Siyahlı takımda kaleci Ahmet Said Kıvanç 1 numara, yeni transfer kaleci İbrahim Sehiç 13 numara, kaleci Eren Bilen 24 numara, Hasan Hüseyin Akınay 27 numara. Attamap 3, Zargo Toure 5, Ferhat Yazgan 6, Hasan Ege 7, Atakan Akkaynak 8, Yusuf Erdoğan 10, Semih Akyıldız 11, Pedrinho 14, Arda Hilmi Şengül 15, Samudio 18, Cemali Sertel 19, Oğuz Gürbulak 20, Kerem Kalafat 22, Üzeyir Ergün 23, Geraldo 29, Erken Kaş 39, Kenan Fakılı 42, Taha İbrahim Rençber 44, Ozan Sol 48, Kadir Seven 78, Emeka Eze, 88 Caner Osman Paşa, 90, Atakan Cangöz 92, Eren Karadağ 99 numaralı.