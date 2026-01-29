Arca Çorum FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını dün tam kadro olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım dünki çalışmada Keçiören maçının taktiğini tekrar etti.

Kırmızı Siyahlı takımın tesislerde saat 12’de başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldılar. Sarıyer maçında aldığı darbe nedeni ile iki günü dinlenerek geçiren Cemali Sertel dün takımla .birlikte çalıştı.

Her gün olduğu gibi tesis fitnes salonunda yapılan atkivasyon hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra tesis sahasında devam etti.

Burda dar alanda pas çalışması ile başlayan antrenman daha sonra savunma ile devam etti.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu savunma hataları konusunda bu mevkide forma giyen futbolculara uygulamalı olarak yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

Daha sonra Keçiörengücü maçının oyun taktiğini önce yarı sahada sonra tam sahada yaptıran Hüseyin Eroğlu bu çalışma sırasında da sık sık oyunu durdurarak yapılan hataları gösterdi ve istediklerini anlattı.

Çalışma kaleli oyun ile sona ererken kırmızı siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.