Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Bedirhan Durak, görevini bıraktığını duyurdu.

Durak, "Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum" dedi.

Durak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un her zaferinde, her zorlukta, her gözyaşında kalbinin bu arma için attığını belirtti.

Bir kulüpten öte, bir aileye, bir şehrin ruhunu taşıyan, mavi-lacivert yüreklerin birleştiği büyük bir camiaya hizmet etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadığını ifade eden Durak, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum. Birlikte ter döktüğümüz, gecesini gündüzüne katan tüm personelimize ve her zaman bana destek olan sayın Murat Sancak’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her deplasmanda yanımızda, her tribünde gururla, her durumda dimdik ayakta duran Adana Demirspor taraftarına teşekkür ediyorum."