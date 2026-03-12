Sinop'ta düzenlenen Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Grup Birinciliği'nde Çorum temsilcisi Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu gruptaki tüm maçlarını kazanarak yarı final gruplarına adını yazdırdı.

Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Grup Birinciliği Sinop'ta yapıldı.

Tokat, Yozgat ve Ordu temsilcileri ile A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ilk maçında Tokat Mevlana Ortaokulu'nu 2-0, ikinci maçında Yozgat Merkez Ortaokulu'nu 7-1, üçüncü maçında ise Ordu Büyük Ata Ortaokulu'nu 4-0 mağlup eden Çorum temsilcisi grubunu 9 puanla lider tamamlayarak 6-9 Nisan tarihleri arasında Yozgat'ta gerçekleşecek olan yarı final grubuna adını yazdırdı.