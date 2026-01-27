Trendyol 1. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır FK bu sezon üçüncü Teknik Direktör Kenan Koçak oldu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan "Hoş Geldin Kenan Koçak" paylaşımı, yeşil-beyazlı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Kariyerinin büyük bölümünü Almanya’da geçiren ve Hannover 96 ile Sandhausen gibi köklü kulüplerde teknik direktörlük yapan Koçak, son olarak A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. Taktiksel derinliği ve disiplinli oyun anlayışıyla tanınan 43 yaşındaki teknik adamın, Iğdır FK'nın Süper Lig yolculuğunda kilit rol oynaması bekleniyor.

Yönetimden Tam Destek

Alagöz Holding Iğdır Spor yönetimi, imza sonrası yaptığı açıklamada Kenan Koçak’a güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Kulüp mesajında şu ifadelere yer verildi:"Yeni teknik direktörümüz Kenan Koçak’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz çatısı altında başarılar diliyoruz. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz."