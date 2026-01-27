Arca Çorum FK’yı Sarıyer deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarların bayrak şovu büyük beğeni topladı.

Yusuf Ziya Öniş Stad’ında oynanan maç için gerek Çorum’dan giden gerek İstanbul’dan oturan Çorumlular tarafından misafir taraftar tribünü doldurdular.

Kırmızı Siyahlı takım taraftarları doksan dakika boyunca takımlarına coşku içinde destek verdiler ve maç sonunda da üç puan sevincini futbolcularla birlikte yaşadılar.

Çorum FK taraftarları Çorum AK Parti Gençlik Kolları tarafından Çorum’dan giden taraftarlara verdiği bayraklar ile tribünde bayrak şov yaparak büyük beğeni topladılar.