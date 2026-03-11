Çorumlu teknik direktör Bilal Kısa, sezona başladığı İzmir'in 2.Lig ekibi Menemen FK'dan ayrıldı.

2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'nın, sahasında Gebzespor karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi sonrası galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, play-off umutları da büyük ölçüde tükendi.

Kötü tablo karşısında Bilal Kısa ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve teknik direktörümüz Bilal Kısa arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonunda, Kısa ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Bilal Kısa ve ekibine kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

42 yaşındaki Bilal Kısa, ilk teknik direktörlük deneyiminde, Menemen FK'nın başında 27 lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. İzmir ekibi bu maçlarda ligde 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 39 puan topladı.

BİÇER'LEANLAŞTILAR

Öte yandan, Bilal Kısa ile yollarını ayıran Menemen FK'nın, Arca Çorum FK'nın eski teknik direktörlerinden Cüneyt Biçer'le anlaştığı belirtildi.

Biçer, en son geçen sezon Tokat Belediye Plevne'yi çalıştırmıştı.