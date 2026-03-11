U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde heyecan bugün oynanacak 23.hafta maçlarıyla devam edecek.

Arca Çorum FK, Kırıkkalespor'la Çorum'da karşılaşacak.

Sivasspor'la Keçiörengücü'nün 50'şer puanla zirveyi paylaştığı 10 takımlı 6.grupta mücadele eden Arca Çorum FK, topladığı 18 puanla 8.sırada yer alırken, rakibi Kırıkkalespor ise 13 puanla 9.sırada bulunuyor. Hiçbir iddiası kalmayan bu iki takım arasında, Devane Sahası'nda oynanacak maçta gelecek vadeden genç il hakemlerinden Hasan Berk Soytemiz düdük çalacak. Saat 13.00'te başlayacak maçta Soytemiz'in yardımcılıklarını ise Emre Çelikcan ile Muhammed Emin Çamlı yapacak. Nuriye Çınar Bal da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Boluspor'la Sincan Belediyesi Ankaraspor'un 9 Mart'ta karşılaştığı paftanın diğer maçlarında ise bugün Sivasspor'la Çankayaspor, Keçiörengücü ile Kastamonuspor, Düzcespor'la da Ankaragücü karşılaşacak. Bu maçlar da yine saat 13.00'te başlayacak.