Trendyol 1. ligde son maçların ardından ligden düşen son takım ve play-off sıralamasını belirlemek için üçlü averaj hesabı sonunda belli oldu.

Fatih Karagümrük takımı son dakikalarda bulduğu golle ligi üçüncü olarak bitirerek finale kalan takım oldu.

Play-Off sıralamasında ise üç takım 64’er puanla sıralandı ve burda da üçlü averaj hesabı yapıldı.

İstanbulspor ve Bandırmaspor takımları üçlü averaj üstünlüğü ile ev sahibi olma avantajını yakaladılar.

İstanbulspor evinde Boluspor ile Bandırmaspor ise Erzurumspor ile sahasında yarı finale yükselmek için tek maçlık elemede karşılaşacaklar.