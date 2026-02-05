Trendyol 1. Ligde Serikspor’da Teknik Direktör Sinan Paşalı veda etti.

Bu sezon yükseldiği 1. ligde Rus İşadamı tarafından satılan alınan ve Rus Teknik Direktör ile sezona başlayan Serikspor’da yaşanan ekonomik kriz sonrasında Teknik Heyet ve bir çok futbolcu ayrılık kararı aldı.

Sinan Paşalı göreve başladıktan sonra bir süre çıkış yapan Yeşil Beyazlı kulüpte son alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Sinan Paşalı veda etti.

Sinan Paşalı’nın ayrılık kararırın ardından kulüp sosyal medya hesabından yapılan veda mesajı paylaşımında; ‘Zorlu bir süreçte görev alarak Serikspor’un menfaatleri doğrultusunda sorumluluk üstlenen sahada ve saha dışında elinden gelen gayreti gösteren Teknik Direktörümüz Sinan Paşalı’ya görev süresi boyunca takımımıza verdiği katkılar ve gösterdiği özveri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz’ denildi.