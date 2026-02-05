Arca Çorum FK cumartesi günü Vanspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki çalışmasına tüm futbolcular katıldılar.

Tesis fitnes salonunda yapılan kuvvet hareketleri ile başlayan antrenman için takım daha sonra sahaya geçti. Burdaki çalışma öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu futbolcularla bir toplantı yaparak Vanspor maçının oyun taktiği konusunda son uyarılarda bulundu.

Dar alanda oyun ile başlayan antrenmanda daha sonra Vanspor maçının oyun taktiğini önce yarı ardından tam sahada yaptıran Teknik Heyet bu çalışma sırasında futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu.

Çalışma sırasında futbolcuların hayli moralli ve istekleri olduğu gözlendi. Kırmızı Siyahlı takım çalışmanın son bölümünde ise kaleli oyun yaparak neşeli bir antrenmanı tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takım Vanspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamalmlayacak ve yarın maç kafilesi yola çıkacak.