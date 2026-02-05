Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor galibiyet serisini on maça çıkardı ve maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

Ligde son dokuz maçını kazanan Sungurlu Belediyespor 20. Hafta maçında evinde Niksar Belediyespor önünde zorlanmadan 3-0 galip geldi.

Maça özellikle hücumda etkili başlayan Sungurlu Belediyespor ilk sette bulduğu sayılarla rakibin direncini erken kırdı ve bulduğu sayılarla farkı açtı ve maçtan 25-18 galip ayrılarak rakibi önünde 1-0 üstünlüğü yakaladı.İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde bulunduran Sungurlu Efeleri rakibin savunma direncini erken kırdı bulduğu sayılarla farkı yine attı ve bu seti de 25-19 alarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette konuk Niksar Belediyespor’un sete ortak olma çabasına izin vermeyen Sungurlu Efeleri seti 25-19 maçı da 3-0 alarak 20. Maçında 17. galibiyetini alarak maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.

1 saat 17 dakika süren maçta Sungurlu Belediyespor’u taraftarlar yalnız bırakmadı.