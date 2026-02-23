Trendyol 1.Lig'de bu sezon en çok kırmızı kart gören futbolcu Sakaryasporlu Caner Erkin oldu.

Ligde 27.hafta maçları oynanırken, daha önce 3 kırmızı kart ve 2 sarı kartı bulunan Sakaryaspor'un tecrübeli sol beki bugün oynanan Sivasspor maçında da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Sivas maçında Caner Erkin, 40 dakikada önce sarı kart gördü, ardından da 45+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sezon 4 kırmızı kart ile oynayan Caner Erkin'i 2 kırmızı kart ile Bandırmaspor'un forvet oyuncusu Douglas Tanque izledi.

ÇORUM FK'DA SADECE 1 OYUNCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Çorum FK'da ise sadece Kaleci İbrahim Sehic Vanspor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart yemişti.