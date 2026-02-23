Arca Çorum FK’da Kaptan Murat Yıldırım dün oynanan Ümraniyespor maçını Başkan Baran Korkmazoğlu ile birlikte izledi.

Süper Lig ve 1. ligde bir çok takımda forma giydikten sonra Çorum FK’nın 2. ligde şampiyon olduğu sezon kırmızı siyahlı takıma transfer olan ardından yaşanan süreç sonunda kulüp hisselerini alarak kulüp sahibi ve futbolcusu olarak tarihe geçen Murat Yıldırım önceki sezon sonunda aktif futbol hayatını noktalayarak ailesinin yanına Hollanda’ya gitmişti.

Murat Yıldırım dün Ümraniyespor ile oynanan maçı izlemek üzere Stadyuma geldi.

Yıldırım ve Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu locadan birlikte göründüler ve sohbet ettiler.

Bu görüntü kamuoyunda yeni bir görevlendirmemi diye yorumlandı.