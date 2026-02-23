Arca Çorum FK'da Uğur hoca 'Uğurlu' geldi.
Evinde İstanbulspor'a 3-1 mağlup olduktan sonra Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran kırmızı siyahlılar, geçtiğimiz hafta takımın başına Pendikspor'u çalıştıran Uğur Uçar getirilmişti.
Uçar yönetiminde kırmızı siyahlılar Serikspor'u 3-2 mağlup ederken, bu hafta da evinde Ümraniye'yi 2-0 yenmeyi başardı.
Uğur Uçar ile 2'de 2 yaparak yeniden yükselişe geçen kırmızı siyahlılar bu hafta 1.Lig'in formda takımlarından Manisa FK'ya konuk olacak.
Muhabir: Fatih Battar