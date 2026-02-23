Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de futbolculara 2 gün izin verildi.

Manisa maçı öncesi önemli eksik
Kırmızı-siyahlı ekip, Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yendi.

Çorum FK'de 17 Şubat'ta teknik direktörlük görevine getirilen Uğur Uçar, Ümraniyespor maçıyla ilk kez Çorum'da taraftarının önüne çıktığı maçta ilk galibiyetini aldı.

Maçın ardından Çorum FK'li futbolculara 2 gün izin verildi.

25 Şubat Çarşamba günü kulüp tesislerinde toplanacak futbolcular, 2 Mart'ta deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak.

Muhabir: Anadolu Ajansı