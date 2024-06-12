2. Amatör Küme Final Grubunda beşinci hafta maçları bugün oynanacak.

Bugünki maçlar 1. Küme’ye yükselecek iki takımı belirlemek için büyük önem taşıyor.

Final Grubunda dört maçta topladığı 10 puanla lider durumda bulunan Osmancıkgücü ligde 6 puanla üçüncü sırada bulunan ve ilk iki iddiasını devam ettirmek isteyen Mecitözüspor’u konuk edecek.

Osmancıkgücü takımı bu maçtan bir puanla ayrılması halinde bile diğer maçların sonucunu beklemeden 1. Küme’ye yükselmeyi garantileyecek.

Mecitözüspor’un ise bu maçı kazanıp son hafta Alacagücüspor maçına finale çıkmak istiyor.

Maç bugün saat 17’de Osmancık ilçe sahasında karşılaşacaklar.

Günün diğer maçında ise 7 puanla ikinci sırada bulunan Alacagücüspor takımı dört maçından da puansız ayrılan Mecitözü Gençlerbirliği takımı Mecitözü ilçe sahasında karşılaşacak.

Alacagücüspor bugünki maçı kazanması halinde ilk iki sıradaki avantajını koruyacak ve son haftaya avantajlı çıkacak.

Mecitözü Gençlerbirliği ise ligde ilk puanı almak için mücadele edecek.

Hakemler Doğan ve Sırma

İl Hakem Komitesi bugün oynanacak 2. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Osmancıkgücü ile Mecitözüspor takımları arasındaki maçı Serhat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Özkan Dağ ve Hatice Yıldırım yapacak.

Mecitözü Gençlerbirliği ile Alacagücüspor arasındaki maçı ise İsmail Sırma yönetecek.