Beltaş 2. Amatör Küme A grubunda altıncı hafta maçları sonunda play-off yarışı kıyasıya devam ediyor.

Lider Mecitözü Gençlerbirliği liderliğini devam ettirirken diğer üç takım ikincilik için nefes nefese mücadelesi devam ediyor.

Lider Mecitözü Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Alacagücüspor karşısında gol düellosunda Mecitözü Gençlerbirliği son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldılar.

Bu beraberlik ile Mecitözü Gençlerbirliği 13 puanla liderliği devam ettirirken Alacagücüspor ise 7 puanla dördüncü sınada yer aldı.

Grubun diğer maçında ise Düvenci Belediyespor ile Buharaspor maçının ikinci yarı gol düellosuna sahne oldu.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yanının başında Buharaspor peş peşe bulduğu iki golle 2-0 öne geçti. Son bölümde baskıyı kuran Düvenci Belediyespor son on dakikalık bölümde bulduğu iki golle skoru 2-2 yaptı.

Kalan bölümde galibiyet için yüklenen Düvenci belediyespor son dakikada Muharrem Nurettin’in attığı golle maçı 3-2 kazanarak yarışta 'bende varım' dedi.

Ligde yedinci hafta maçları bu hafta sonu oynanacak.

A grubunda lider Mecitözü Gençlerbirliği haftayı bay geçerken ikinci sıradaki Düvenci belediyespor ise zirve mücadelesi veren Alacagücüspor deplasmanında mücadele edecek. Buharaspor ise Sungurluspor önünde galibiyet arayacak.

B grubunda ise beşinci hafta maçlarında Mecitözüspor sahasında lider Osmancıkgücü’nü konuk edecek.

Oğuzlar Belediyespor ise sahasında Bayat Belediyespor ile karşılaşacak.