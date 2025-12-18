Büyükler Serbest Güreş milli takımı antrenörlüğü görevine getirilen Yasin Bolat, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinde güreşe başlayan bir çok ulusal ve uluslararası müsabakalarda milli mayu giyen Yasin Bolat daha sonra antrenör olarak Milli Eğitimspor kulübünde çalışmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl U 17 milli takımında göreve başlayan Yasin Bolat, Federasyon Başkanı Taha Akgül’ün onayı ile A milli takım teknik heyetine dahil edildi.

Yasin Bolat bu göreve seçilmesi nedeni ile Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ‘Beden Eğitimi Öğretmenimiz ve aynı zamanda Millî Eğitim Spor Kulübü Güreş Antrenörümüz Yasin Bolat, Büyükler A Millî Takım Antrenörü olarak görevlendirilerek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Başarılarını A milli takımda da sürdüreceğine inanıyoruz ve kendisine başarılar diliyoruz’ dedi.

Yasin Bolat ta Cemil Çağlar’a kendisine verdiği destek için teşekkür etti ve milli takımda büyük başarılar kazandırmak için her zaman olduğu gibi ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.