Arca Çorum FT pazar günü sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki çalışmaya sakatlığı devam eden Oğuz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu her antrenman öncesi olduğu gibi dünki çalışma öncesinde de futbolcularla bir toplahtı yaparak Sakaryaspor maçının oyun taktiği konusunda futbolculara bilgiler verdi ve taraftarları önünde kazanmak zorunda oldukları bu maçta tüm futbolculardan tam konsantrasyon istedi.

Fitnes salonunda yapılan kuvvet çalışması ile başlayan antrenman daha sonra sahada devam etti. Sahada ısınma hareketlerinin ardından savunmaya yönelik özel bir oyun oynatan TeknikHeyet daha sonra dar alanda bu oyuna devam etti.

Çalışmada daha sonra Sakaryaspor maçının taktiğini yapan kırmızı siyahlı takım teknik heyeti bu çalışma sırasında futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu ve rakibin artıları ve zaafları konusunda uyarılarda bulundu. Kırmızı Siyahlı takım çalışmayı kaleli oyun ile tamamladı.

Arca Çorum FK bugün yapacağı taktik çalışma ile Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.