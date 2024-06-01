Beltaş 2. Amatör Küme final grubunda ilk devrenin son maçları yarın oynanacak.

İlk iki maç sonunda 6 puanla lider durumda bulunan Osmancıkgücü iki maçından puansız ayrılarak son sırada bulunan Mecitözü Gençlerbirliği ile yarın Mecitözü ilçe sahasında karşılaşacak.

Saat 16’da başlayacak maçta Mecitüzü Gençlerbirliği evindeki bu maçı kazanarak umutlarını ikinci yarıya taşımak istiyor.

Konuk Osmancıkgücü ise üçüncü maçından da galibiyet ile ayrılarak 1. Küme yükselme yolunda rahatlamak amacında.

Haftanın diğer maçında ise Alacagücüspor ile Mecitözüspor takımları saat 16’da Alaca ilçe sahasında karşılaşacaklar.

İlk iki maçlar sonunda üçer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alan iki takımın maçında kazanan takım ilk iki yolunda avnataj yakalayacak.