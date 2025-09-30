Aksaray-Ankara Otoyolu Ortaköy mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
ACI HABER ÜZDÜ
Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse, arkadan gelen başka bir minibüs çarptı.
Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ile Uzman Jandarma VI. Kademe Çavuş Arif Özdemir hayatını kaybetti. Kazaya karışan 1 vatandaşımız olay yerinde vefat ederken, 4 kişi de yaralandı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet