Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 10-14. hafta programlarını açıkladı.

Arca Çorum FK'nın 5 haftalık maç programı belli oldu. Kırmızı siyahlılar 10.haftada 18 Ekim Cumartesi günü Hatayspor'a konuk olurken, 11.haftada evinde 26 Ekim Pazar günü Boluspor'u ağırlayacak.

Kırmızı siyahlılar 12.haftada 3 Kasım Pazartesi günü Esenler Erokspor'a konuk olacak. 13.haftada evinde 9 Kasım Pazar günü Iğdır FK'yı konuk edecek Arca Çorum FK, 14.haftada ise 22 Kasım Cumartesi günü Bandırma'ya gidecek.

Trendyol 1. Lig'de 10-14. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, saha bilgisi boş bırakılmış mücadelelerin hangi stadyumlarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Trendyol 1. Lig'de 10 - 14. haftaların programı şöyle:



10. Hafta

17 Ekim Cuma

20.00 Ümraniyespor - Sarıyerspor



18 Ekim Cumartesi

13.30 Manisa FK - Erzurumspor FK

13.30 Vanspor FK - Pendikspor

16.00 Adana Demirspor - Sakaryaspor

19.00 Hatayspor - Çorum FK



19 Ekim Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Sivasspor

16.00 Iğdır FK - Boluspor

16.00 Serikspor - Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Esenler Erokspor - Bodrum FK



20 Ekim Pazartesi

20.00 İstanbulspor - Bandırmaspor



11. Hafta

24 Ekim Cuma

17.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor



25 Ekim Cumartesi

13.30 Sarıyerspor - Manisa FK

13.30 Adana Demirspor - Vanspor FK

16.00 Pendikspor - Serikspor

19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü



26 Ekim Pazar

13.30 Bandırmaspor - Esenler Erokspor

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor

16.00 Çorum FK - Boluspor

19.00 Bodrum FK - Iğdır FK



12. Hafta

31 Ekim Cuma

20.00 Hatayspor - Erzurumspor FK



1 Kasım Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü - Sarıyerspor

16.00 Ümraniyespor - Sivasspor

19.00 Serikspor - Adana Demirspor



2 Kasım Pazar

13.30 Manisa FK - Amed Sportif Faaliyetler

13.30 İstanbulspor - Pendikspor

16.00 Boluspor - Bodrum FK

19.00 Vanspor FK - Sakaryaspor



3 Kasım Pazartesi

17.00 Iğdır FK - Bandırmaspor

20.00 Esenler Erokspor - Çorum FK



13. Hafta

7 Kasım Cuma

17.00 Bodrum FK - İstanbulspor

20.00 Sarıyerspor - Vanspor FK



8 Kasım Cumartesi

13.30 Sivasspor - Manisa FK

13.30 Bandırmaspor - Boluspor

16.00 Sakaryaspor - Serikspor

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Hatayspor



9 Kasım Pazar

13.30 Erzurumspor - Esenler Erokspor

13.30 Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü

16.00 Pendikspor - Ümraniyespor

19.00 Çorum FK - Iğdır FK



14. Hafta

21. Kasım Cuma

20.00 Manisa FK - Adana Demirspor



22 Kasım Cumartesi

13.30 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler

13.30 Bandırmaspor - Çorum FK

16.00 İstanbulspor - Sakaryaspor

19.00 Hatayspor - Pendikspor



23 Kasım Pazar

13.30 Ümraniyespor - Bodrum FK

13.30 Iğdır FK - Erzurumspor FK

16.00 Vanspor FK - Ankara Keçiörengücü

19.00 Esenler Erokspor - Sivasspor



24 Kasım Pazartesi

20.00 Serikspor - Sarıyerspor