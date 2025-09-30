Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 10-14. hafta programlarını açıkladı.
Arca Çorum FK'nın 5 haftalık maç programı belli oldu. Kırmızı siyahlılar 10.haftada 18 Ekim Cumartesi günü Hatayspor'a konuk olurken, 11.haftada evinde 26 Ekim Pazar günü Boluspor'u ağırlayacak.
Kırmızı siyahlılar 12.haftada 3 Kasım Pazartesi günü Esenler Erokspor'a konuk olacak. 13.haftada evinde 9 Kasım Pazar günü Iğdır FK'yı konuk edecek Arca Çorum FK, 14.haftada ise 22 Kasım Cumartesi günü Bandırma'ya gidecek.
Trendyol 1. Lig'de 10-14. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.
TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, saha bilgisi boş bırakılmış mücadelelerin hangi stadyumlarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.
Trendyol 1. Lig'de 10 - 14. haftaların programı şöyle:
10. Hafta
17 Ekim Cuma
20.00 Ümraniyespor - Sarıyerspor
18 Ekim Cumartesi
13.30 Manisa FK - Erzurumspor FK
13.30 Vanspor FK - Pendikspor
16.00 Adana Demirspor - Sakaryaspor
19.00 Hatayspor - Çorum FK
19 Ekim Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü - Sivasspor
16.00 Iğdır FK - Boluspor
16.00 Serikspor - Amed Sportif Faaliyetler
19.00 Esenler Erokspor - Bodrum FK
20 Ekim Pazartesi
20.00 İstanbulspor - Bandırmaspor
11. Hafta
24 Ekim Cuma
17.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor
25 Ekim Cumartesi
13.30 Sarıyerspor - Manisa FK
13.30 Adana Demirspor - Vanspor FK
16.00 Pendikspor - Serikspor
19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü
26 Ekim Pazar
13.30 Bandırmaspor - Esenler Erokspor
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor
16.00 Çorum FK - Boluspor
19.00 Bodrum FK - Iğdır FK
12. Hafta
31 Ekim Cuma
20.00 Hatayspor - Erzurumspor FK
1 Kasım Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Sarıyerspor
16.00 Ümraniyespor - Sivasspor
19.00 Serikspor - Adana Demirspor
2 Kasım Pazar
13.30 Manisa FK - Amed Sportif Faaliyetler
13.30 İstanbulspor - Pendikspor
16.00 Boluspor - Bodrum FK
19.00 Vanspor FK - Sakaryaspor
3 Kasım Pazartesi
17.00 Iğdır FK - Bandırmaspor
20.00 Esenler Erokspor - Çorum FK
13. Hafta
7 Kasım Cuma
17.00 Bodrum FK - İstanbulspor
20.00 Sarıyerspor - Vanspor FK
8 Kasım Cumartesi
13.30 Sivasspor - Manisa FK
13.30 Bandırmaspor - Boluspor
16.00 Sakaryaspor - Serikspor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Hatayspor
9 Kasım Pazar
13.30 Erzurumspor - Esenler Erokspor
13.30 Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü
16.00 Pendikspor - Ümraniyespor
19.00 Çorum FK - Iğdır FK
14. Hafta
21. Kasım Cuma
20.00 Manisa FK - Adana Demirspor
22 Kasım Cumartesi
13.30 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler
13.30 Bandırmaspor - Çorum FK
16.00 İstanbulspor - Sakaryaspor
19.00 Hatayspor - Pendikspor
23 Kasım Pazar
13.30 Ümraniyespor - Bodrum FK
13.30 Iğdır FK - Erzurumspor FK
16.00 Vanspor FK - Ankara Keçiörengücü
19.00 Esenler Erokspor - Sivasspor
24 Kasım Pazartesi
20.00 Serikspor - Sarıyerspor