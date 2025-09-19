İl Özel İdaresi tarafından Merkez Eskice ve Ayvalık köylerinde yapılan sondaj çalışmaları sonucu içme suyu bulundu.

Sularoğlu Sondaj Firması sahibi Salih Sularoğlu, 2025 yılı Köydes Programı’nda bulunan Eskice ve Ayvalık köylerinde yaptıkları çalışmada saniyede 5 litre debide kaliteli içme suyu bulunduğunu açıklandı.

İl Özel İdaresi Jeoloji Mühendisi Kamer Kış, teknik personeller ve köy muhtarları da çalışmalarda hazır bulundu.

Ardından Ayvalı köyünde şükür kurbanı kesildi.